ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM eist in hoger beroep fors lagere straffen voor 'tattookillers'

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 16:21
anp190626158 1
ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in hoger beroep fors lagere celstraffen geëist tegen verdachten van de moord op Onno Kuut in 2009. De rechtbank sprak de vier in 2020 vrij, na een eis van levenslang. Het OM ging hiertegen in hoger beroep.
Justitie houdt de broers Brian (38) en Cor P. (43) verantwoordelijk voor de dood van Kuut (30), uit Enschede. Tegen Brian eiste het OM tien jaar en drie maanden cel, tegen Cor acht jaar en zeven maanden. Het OM wilde een gevangenisstraf van 27 jaar eisen tegen de twee, maar dit kan niet in verband met andere veroordelingen van deze verdachten.
Voor Evert S. (45) en Jeroen S. (51) werd vrijspraak gevraagd.
Kuut werd op 16 maart 2009 's avonds of in de nacht met een mes gedood. Daarvoor is hij gemarteld en zijn keel was doorgesneden. Het lichaam van Kuut werd begraven in de duinen bij Hoek van Holland en op 25 maart ontdekt na een tip van wandelaars.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2413843161

Help, er komt een vloedgolf aan olie aan.

anp 520364419

Zonnebrand kost hier 26,50 euro, in Duitsland 8,99 euro. Dit is waarom

ANP-561315679

Tienerdochter aangehouden na dood Johan en Mathilda: wat gebeurde er in Meerstad?

shutterstock_2647722573

De hittegolf kan wel eens een tijdje gaan duren

292404522_m

Vergeet padel, deze nieuwe racketsport verovert ons land: “Je bent heel gauw verslaafd”

shutterstock_2472159451

Mentaal sterke mensen blijken één opvallende eigenschap te delen

Loading