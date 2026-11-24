DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Moshtag B. (35). Justitie ziet hem als opdrachtgever van de explosie aan de Tarwekamp. Daarbij vielen op 7 december 2024 zes doden in de Haagse wijk Mariahoeve. Vijf personen raakten daarbij gewond. Tegen de drie andere verdachten eiste justitie tot dertig jaar cel.

Volgens het OM was B. het meesterbrein achter de aanslag. "Hij bepaalde, beveelde en betaalde", zei de officier van justitie.