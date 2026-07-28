OM eist taak- en celstraf voor malafide handel in puppy's

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Amsterdam 200 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist tegen de 29-jarige Berkan D. uit Best voor illegale handel in jonge hondjes. Volgens justitie verkocht D. piepjonge pomeriaantjes (dwergkeeshondjes), die hij van een fokker in Bulgarije betrok. De pups waren veelal ziek en werden in Nederland en België verkocht met vervalste hondenpaspoorten. Vijf hondjes overleden na de verkoop.

D. reed zo'n dertig keer op en neer naar de Bulgaarse fokker, met naar eigen zeggen vijf pups per reis. De lange autoreis ondermijnde de gezondheid van de dieren. D. bracht de hondjes, die te jong van hun moeder waren gescheiden, meestal aan de man via advertenties op Marktplaats.

De verdachte kwam in beeld na meldingen bij dierenwelzijnsorganisatie House of Animals. Hij werd in oktober 2022 aangehouden. Na zijn vrijlating zou hij zijn handel hebben voortgezet, wat leidde tot een hernieuwde arrestatie ruim een jaar later.