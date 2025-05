OM eist taakstraf tegen thuiszorgmedewerkster na dood cliënt

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft een werkstraf van 180 uur en een beroepsverbod van drie jaar geëist tegen de 44-jarige thuiszorgmedewerkster Suna U. Het OM houdt haar verantwoordelijk voor de dood van een 87-jarige vrouw. Het slachtoffer zou op 28 oktober 2022 tijdens een dienst van U. haar been hebben gebroken. Later liep het slachtoffer een infectie op aan de operatiewond en overleed ze.

Toen de vrouw op de rand van het bed werd gezet, bleef haar been haken. De thuiszorgmedewerkster uit Lijnden hoorde het wel kraken, maar had niet direct door dat het een beenbreuk betrof, vertelde ze dinsdag in de rechtbank in Amsterdam. De rechtbank beschikt over beelden van het incident.

"Ik raakte helemaal in paniek", zei U. Ze wordt verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. Volgens de officier van justitie ging de verdachte te hardhandig te werk en kermde het slachtoffer het uit van de pijn. U. ontkent dat ze hardhandig werkte en dat ze volgens protocol werkte.