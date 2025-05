Philips omlaag op somber Damrak na winstwaarschuwing

AMSTERDAM (ANP) - Het zorgtechnologieconcern Philips was dinsdag de grootste daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam. Het bedrijf is somberder geworden over de winstgevendheid dit jaar door de Amerikaanse importheffingen. Die gaan Philips dit jaar tussen de 250 miljoen en 300 miljoen euro extra kosten. Topman Roy Jakobs verklaarde "aanzienlijke" maatregelen te nemen om de pijn van de heffingen en tegenheffingen te verzachten, waaronder aanpassingen in de toeleveringsketen en kostenbesparingen. Het aandeel eindigde 2,8 procent lager.

De Europese beurzen stonden verder onder druk, mede door een negatieve start van de handel op Wall Street dinsdag. De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, eindigde 0,1 procent in de min op 895,58 punten. De MidKap ging 0,5 procent omlaag tot 837,34 punten. Frankfurt en Parijs daalden tot 0,5 procent. Londen wist met een kleine plus van 0,1 procent te eindigen.