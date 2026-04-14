OM eist tot 66 maanden cel in zaak kunstroof Assen

ASSEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tot 66 maanden cel geëist tegen drie verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum in Assen in januari vorig jaar. De hoogste eis was voor de 35-jarige Bernhard Z. Hij heeft als enige van de drie verdachten geen deal gesloten met het OM. De andere twee, Jan B. (21) en Douglas Chesley W. (37), deden dat wel. Tegen hen eiste het OM 44 maanden cel. In ruil voor deze lagere strafeis hebben zij het grootste deel van de buit terugbezorgd. Het gaat daarbij om de wereldberoemde gouden helm van Cotofenesti en twee gouden armbanden. Een derde armband is vooralsnog spoorloos.