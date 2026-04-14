ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM eist tot 66 maanden cel in zaak kunstroof Assen

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 15:22
anp140426128 1
ASSEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tot 66 maanden cel geëist tegen drie verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum in Assen in januari vorig jaar. De hoogste eis was voor de 35-jarige Bernhard Z. Hij heeft als enige van de drie verdachten geen deal gesloten met het OM. De andere twee, Jan B. (21) en Douglas Chesley W. (37), deden dat wel. Tegen hen eiste het OM 44 maanden cel. In ruil voor deze lagere strafeis hebben zij het grootste deel van de buit terugbezorgd. Het gaat daarbij om de wereldberoemde gouden helm van Cotofenesti en twee gouden armbanden. Een derde armband is vooralsnog spoorloos.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_3602

Wat is bevredigender: seks of masturberen?

IMG_3604

IEA-baas: olie gaat nog veel duurder worden

209475731_m

Hoeveel dagen mag je een caravan of camper voor de deur parkeren voordat je in de problemen komt?

images

Een 19‐jarige Olympisch kampioen die haar sport wil opgeven omdat volwassenen haar online collectief tot ‘vette zeug’ bombarderen – hoe normaal is dit eigenlijk nog?

anp140426047 1

Jetten na lang diner met Trump: 'te kort om elkaar te overtuigen' (+rare video)

photosplitter-1776107090479

Trumps frontale aanval op paus Leo jaagt gelovige kiezers richting de Democraten

Loading