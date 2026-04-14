Defensieakkoord innovatief Oekraïne en herbewapenend Duitsland

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 15:24
BERLIJN (ANP/DPA/RTR) - Duitsland en Oekraïne gaan nauwer samenwerken bij het produceren en aankopen van wapens. Duitsland gaat betalen voor honderden Amerikaanse Patriot-raketten en Duitse luchtafweer voor Oekraïne. En Oekraïne gaat zijn kennis en kunde over drone-oorlogvoering meer met Duitsland delen, hebben de Oekraïense president en de Duitse bondskanselier afgesproken.
Duitsland is sinds Rusland vier jaar geleden de frontale aanval op Oekraïne opende een van de belangrijkste steunpilaren van het land. Geen van zijn bondgenoten leverde meer militaire steun. Duitsland herbewapent zich, na decennia van bezuinigingen op defensie, bovendien snel.
President Volodymyr Zelensky tekende de defensieafspraken op bezoek bij bondskanselier Friedrich Merz in Berlijn. Zelensky denkt dat de dronesamenwerking "de grootste in zijn soort, in ieder geval in Europa" kan worden. De afspraken "versterken zowel de Duitse als de Europese defensiecapaciteiten en -productie", zei Merz.
Wat is bevredigender: seks of masturberen?

IEA-baas: olie gaat nog veel duurder worden

Hoeveel dagen mag je een caravan of camper voor de deur parkeren voordat je in de problemen komt?

Een 19‐jarige Olympisch kampioen die haar sport wil opgeven omdat volwassenen haar online collectief tot ‘vette zeug’ bombarderen – hoe normaal is dit eigenlijk nog?

Jetten na lang diner met Trump: 'te kort om elkaar te overtuigen' (+rare video)

Trumps frontale aanval op paus Leo jaagt gelovige kiezers richting de Democraten

