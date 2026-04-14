Defensieakkoord innovatief Oekraïne en herbewapenend Duitsland

BERLIJN (ANP/DPA/RTR) - Duitsland en Oekraïne gaan nauwer samenwerken bij het produceren en aankopen van wapens. Duitsland gaat betalen voor honderden Amerikaanse Patriot-raketten en Duitse luchtafweer voor Oekraïne. En Oekraïne gaat zijn kennis en kunde over drone-oorlogvoering meer met Duitsland delen, hebben de Oekraïense president en de Duitse bondskanselier afgesproken.

Duitsland is sinds Rusland vier jaar geleden de frontale aanval op Oekraïne opende een van de belangrijkste steunpilaren van het land. Geen van zijn bondgenoten leverde meer militaire steun. Duitsland herbewapent zich, na decennia van bezuinigingen op defensie, bovendien snel.

President Volodymyr Zelensky tekende de defensieafspraken op bezoek bij bondskanselier Friedrich Merz in Berlijn. Zelensky denkt dat de dronesamenwerking "de grootste in zijn soort, in ieder geval in Europa" kan worden. De afspraken "versterken zowel de Duitse als de Europese defensiecapaciteiten en -productie", zei Merz.