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OM eist twaalf jaar cel voor doden vader en verbergen lichaam

Samenleving
door anp
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ALKMAAR (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft twaalf jaar cel geëist tegen de 33-jarige Thijmen V. uit Heerhugowaard voor het doden van zijn vader op 10 januari 2021 en het verbergen van het lichaam. De politie vond de lichaamsresten van de man in het huis van de verdachte in november 2024.
Het OM verdenkt V. van doodslag. Vader en zoon zouden in een hevige vechtpartij zijn geraakt, waarbij het slachtoffer acht keer hard op zijn hoofd is geslagen met een hard voorwerp. Mogelijk was dit een boeddhabeeldje, waarover de verdachte heeft verklaard. Het slachtoffer is mogelijk ook gewurgd, aldus een forensisch patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).
Het lichaam van het slachtoffer was in 238 delen gehakt en gesneden. V. verstopte de lichaamsdelen in negentien vuilniszakken die hij ruim 3,5 jaar in twee vriezers en een opbergbox in zijn huis bewaarde.
De verdachte is volgens een psychiater en een psycholoog licht verminderd toerekeningsvatbaar. Het OM nam die conclusie over.
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