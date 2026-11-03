Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Merz koppelt deelname Poetin aan G20-top aan uitnodigen Zelensky

Samenleving
door anp
anp031126119 1
Volg ons op Google Nieuws
BERLIJN (ANP) - Als de Russische president naar de komende G20-top in de Verenigde Staten komt, moet ook de Oekraïense president een uitnodiging krijgen, suggereert Duitsland. Over Oekraïne praten kan volgens bondskanselier Friedrich Merz immers niet zonder dat land zelf.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft Vladimir Poetin uitgenodigd voor de top volgende maand in een van zijn golfresorts in Florida. Of de Russische president ook komt, is nog niet zeker. De mogelijkheid dat ze voor het eerst sinds de oorlog tegen Oekraïne tegenover de Russische leider komen te staan, bezorgt Europese genodigden hoofdbrekens. Ook premier Rob Jetten beraadt zich.
Merz ontving Zelensky dinsdag en zinspeelde tijdens een persconferentie op een voorwaarde aan Poetins deelname aan de G20-top. Wie Rusland uitnodigt, ontkomt er volgens Merz niet aan over Oekraïne te praten. En dat kan alleen met de Oekraïense president erbij. Zo'n gesprek kan overigens ook niet buiten Europa om, voegde de bondskanselier toe.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2741626357

Een thuisbatterij vóór januari kopen? Reken eerst deze drie scenario’s door

Citroën

De Lelijke Eend is terug als elektrische Citroën: wat is er nog over van de oude?

IMG_5245

Hangt je CO-melder naast de cv-ketel op ooghoogte? Daar hoort hij volgens de brandweer niet

Een hortensia met verdroogde bruinroze bloemen en een laagje rijp staat in een voortuin.

Welke hortensia's snoei je voor de winter en welke laat je juist met rust?

geschokte man kijken naar telefoon over gele achtergrond

Android-malware zet stiekem een verborgen menu aan: zo zie je of het bij jou openstaat

generated-image (5)

Hoe herken je een narcist zo snel mogelijk? Let op deze vijf signalen

Loading