Top over fossiele afbouw komt eraan, verwachtingen lopen uiteen

DEN HAAG (ANP) - Terwijl energieprijzen pieken door de Iran-oorlog, organiseren Nederland en Colombia eind deze maand de eerste internationale conferentie over de afbouw van fossiele brandstoffen. In het Colombiaanse Santa Marta worden ministers uit zo'n vijftig landen en tal van internationale organisaties en ngo's verwacht. De verwachtingen lopen vooraf flink uiteen.

"Dit is een escaperoute, laten we hopen dat landen die benutten", blikt klimaatspecialist Hilde Stroot van Oxfam Novib vooruit op de conferentie. Net als veel andere ngo's ziet zij de huidige energiecrisis als een uitgelezen moment voor snelle verduurzaming. "Daar is met de enorm hoge energieprijzen ook draagvlak voor."

Minister van Klimaat en Groene Groei, Stientje van Veldhoven (D66), ziet vooral "een kans om door te werken aan concrete oplossingen voor de afbouw van fossiele brandstoffen", schreef ze onlangs aan de Tweede Kamer. Ze wil ook het signaal aan de wereld afgeven dat "een grote groep landen met volle overtuiging doorwerkt" aan die afbouw. De uitkomsten van de conferentie moeten helpen bij het uitwerken van de 'routekaart' die het Braziliaanse voorzitterschap van de vorige klimaattop daartoe opstelt.

Verwachtingen 'hooggespannen'

Nieuwe toezeggingen doet de minister nu niet. Stroot vindt dat jammer. "Eigenlijk hadden we wel gehoopt op een geste." Peer de Rijk van Milieudefensie denkt er net zo over. "Als je jezelf opwerpt als co-host, moet je naar Colombia met een agenda en beleid dat aantoont dat je het serieus meent en bereid bent het voortouw te nemen. Dat blijkt nog nergens uit", constateert hij.

Een woordvoerder van de minister ziet dat de verwachtingen "hooggespannen" zijn. "We kunnen echter niet in twee dagen een hele routekaart uitwerken; daar is meer tijd voor nodig", legt hij uit. De bedoeling is wel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en manieren om die te verminderen beter in kaart te brengen. Ook financiering voor verduurzaming en uitfasering van fossiele subsidies zijn thema's op de conferentie, die van 24 tot en met 29 april duurt. De ministers spreken elkaar de laatste twee dagen.

Echte verandering

Het idee voor de bijeenkomst ontstond toen het op de klimaattop in Belém onmogelijk bleek alle landen achter plannen voor fossiele afbouw te krijgen. Tientallen landen zien dat wel als onontkoombaar, omdat het verbranden van olie, gas en kolen de hoofdoorzaak is van klimaatverandering.

Ngo's hopen dat de top echte verandering brengt. Stroot: "Vage ambities hebben we al heel veel gezien, het komt nu aan op concrete resultaten."