ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM eist zes weken cel tegen eerste extreemrechtse relschopper

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 13:46
bijgewerkt om dinsdag, 23 september 2025 om 13:54
anp230925123 1
Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tijdens een supersnelrechtzitting in de rechtbank Den Haag een celstraf van zes weken, waarvan drie voorwaardelijk, geëist tegen verdachte Peter van D. (49) uit Amsterdam voor geweld tegen de politie tijdens de demonstratie voor een strenger asielbeleid afgelopen zaterdag in Den Haag. Hij zou met een vlaggenstok op twee politievoertuigen hebben geslagen.
Van D. is de eerste van veertien verdachten van de rellen, dertien mannen en een vrouw, die dinsdagmiddag voor de politierechter verschijnen. Onder hen zijn drie minderjarigen.
loading

POPULAIR NIEUWS

213747324 l normal none

Dit zijn de slechtste buren in een vliegtuig

ANP-532157931

Dit vakantieland voelt verrassend Scandinavisch, maar dan voor een fractie van de prijs

161335381_m

Onderzoekers van Harvard bevestigen: dit dieet houdt je brein jong

ANP-528965117

Dit ene simpele woord kan een derde van de dementiegevallen voorkomen

ANP-532084449 (1)

Waarom langzamer sporten gezonder is dan jezelf uitputten

shutterstock_1523260682

Dit is de elegantste manier om een passief-agressieve persoon te destabiliseren, volgens een psycholoog

Loading