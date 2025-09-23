OM eist zes weken cel tegen eerste extreemrechtse relschopper

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tijdens een supersnelrechtzitting in de rechtbank Den Haag een celstraf van zes weken, waarvan drie voorwaardelijk, geëist tegen verdachte Peter van D. (49) uit Amsterdam voor geweld tegen de politie tijdens de demonstratie voor een strenger asielbeleid afgelopen zaterdag in Den Haag. Hij zou met een vlaggenstok op twee politievoertuigen hebben geslagen.

Van D. is de eerste van veertien verdachten van de rellen, dertien mannen en een vrouw, die dinsdagmiddag voor de politierechter verschijnen. Onder hen zijn drie minderjarigen.