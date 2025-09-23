ECONOMIE
NOS organiseert meerdere debatten in aanloop naar verkiezingen

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 13:56
anp230925126 1
HILVERSUM (ANP) - De NOS verzorgt meerdere debatten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober. Zo zijn de lijsttrekkers van vijftien partijen uitgenodigd voor een debat op de radio, op 10 oktober.
Het debat wordt geleid door Winfried Baijens en Nynke de Zoeten en live uitgezonden vanuit perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Op 26 oktober is het de bedoeling dat de lijsttrekkers van de zes grootste partijen met elkaar in debat gaan in de Jeugdjournaal-studio. Wie mee mag doen, wordt bepaald door zowel het aantal zetels in de huidige Tweede Kamer als dat volgens de Peilingwijzer.
Het slotdebat met alle lijsttrekkers is de avond voor de verkiezingen, op 28 oktober. Verder organiseert de omroep zoals gewoonlijk ook andere uitzendingen over de verkiezingen, zoals de interviews met de grootste partijen bij Nieuwsuur.
RTL organiseert twee debatten in aanloop naar 29 oktober. SBS6 organiseert voor de tweede keer ook een debat.
