Snelrechtzittingen rellen Malieveld begonnen

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 13:34
anp230925122 1
DEN HAAG (ANP) - In de rechtbank in Den Haag zijn politierechters dinsdagmiddag begonnen met de supersnelrechtzittingen van veertien verdachten die mogelijk betrokken waren bij de rellen rond het Haagse Malieveld afgelopen zaterdag. Daar liep een demonstratie voor een strenger asielbeleid flink uit de hand. Relschoppers keerden zich onder meer tegen de politie. In totaal zijn 37 mensen opgepakt.
De veertien personen, dertien mannen en een vrouw, die nu voor de rechter staan, worden onder meer verdacht van "geweld tegen personen en/of goederen, om precies te zijn politieambtenaren en -voertuigen". Ze komen uit het hele land. Drie zijn minderjarig. Hun zaak is besloten.
Meer dan duizend mensen gingen tijdens de demonstratie op het Malieveld de naastgelegen A12 op. Ze gooiden met glas en stenen, agenten en journalisten werden belaagd en politievoertuigen werden vernield en in brand gestoken. Daarna werden vernielingen aangericht bij het Binnenhof en het partijkantoor van D66.
