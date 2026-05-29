OM focust op inhoud dossier Marengo in aanloop naar strafeisen

SCHIPHOL (ANP) - Het Openbaar Ministerie is vrijdag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol begonnen aan het requisitoir in hoger beroep in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Het OM kondigde aan dat het in het naar verwachting drie dagen durende betoog zal focussen op de inhoud van de zaak en niet op de talrijke incidenten tijdens het proces. Die inhoud is "ontluisterend en nietsontziend", aldus de drie advocaten-generaal, de aanklagers in hoger beroep.

Marengo gaat onder meer over zes liquidaties. In hoger beroep staan veertien verdachten terecht. Het slotbetoog zal komende dinsdag uitmonden in het formuleren van de strafeisen. Dat gaat niet op voor hoofdverdachte Ridouan Taghi; in zijn zaak zet zal het OM pas later het bewijs uiteenzetten en een straf eisen. Taghi zit al geruime tijd zonder advocaat. De rechtbank legde hem levenslang op, evenals twee medeverdachten.

Volgens het OM blijkt uit het dossier dat "een mensenleven weinig betekende" voor de verdachten en dat zij "met gemak bereid waren over te gaan tot moorden". De groep vormde een criminele organisatie, aldus justitie, waarin iedereen een eigen rol vervulde, van het regelen van wapens, geld of schuiladressen tot aan het daadwerkelijk overhalen van de trekker of het opdracht geven iemand te vermoorden. "Elk van deze handelingen was een essentiële schakel", aldus het OM.

Daarbij merkten de aanklagers op dat een aantal verdachten hun aandeel steeds kleiner lijkt te willen maken, dat zij zichzelf zijn gaan zien als "hooguit een betekenisarm radertje in het geheel". Dat is "onterecht", zegt het OM, dat beloofde kritisch op deze zienswijze te zullen reageren.