VVD waarschuwt Faber: regeling kennismigranten niet streng genoeg

DEN HAAG (ANP) - De VVD heeft grote bedenkingen bij een wetsvoorstel dat het voor kennismigranten makkelijker en aantrekkelijker moet maken naar Nederland te komen. Tweede Kamerlid Thierry Aartsen vreest dat ook mensen voor wie de regeling helemaal niet bedoeld is, er misbruik van kunnen maken.

De kritiek van de VVD richt zich op Europese regelgeving die in de Vreemdelingenwet moet worden verwerkt. Asielminister Marjolein Faber (PVV) komt woensdagmiddag naar de Tweede Kamer om die wetswijziging te verdedigen, die overigens is ingediend door haar ambtsvoorganger, VVD'er Eric van der Burg.

Nederland heeft al een regeling om kennismigranten te lokken, dus de nieuwe Europese regels "voegen heel weinig toe", zegt Aartsen in het WNL-programma Goedemorgen Nederland. Bovendien is het voorstel zoals het er nu ligt "voer voor misbruik", waarschuwt hij. Kennismigranten kunnen bijvoorbeeld ook zonder diploma naar Europa komen, als zij genoeg werkervaring hebben. Maar dat is niet te controleren, aldus de liberaal.

Faber moet wat Aartsen betreft veel meer zekerheden inbouwen om te voorkomen dat "schimmige lieden" na deze wetswijziging op zoek gaan naar "sluiproutes" om het land binnen te komen. "Maak de regels zo streng als mogelijk" is zijn oproep aan de minister.