OM: identiteit verdachte doden Lisa nog niet 100 procent zeker

Het Openbaar Ministerie heeft nog niet met "100 procent zekerheid vastgesteld" wie de verdachte van de dood van de 17-jarige Lisa is en waar hij vandaan komt. De 22-jarige man heeft een verklaring afgelegd, maar het OM kan deze niet verifiëren, omdat hij geen papieren heeft. Justitie heeft informatie gevraagd aan verscheidene landen, onder meer aan Nigeria.

De verklaring van de man "lijkt consistent met de informatie die hij in de asielprocedure heeft gegeven", aldus het OM.

De rechtbank heeft het voorarrest van de verdachte maandag met 90 dagen verlengd. Naast de moord op Lisa wordt de man ook verdacht van een verkrachting aan de Weesperzijde in Amsterdam en een poging tot seksueel geweld op 10 augustus.

Lisa is in de nacht van 19 op 20 augustus met ernstig geweld om het leven gebracht in Duivendrecht. Zij was onderweg van Amsterdam naar huis in Abcoude.