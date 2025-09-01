ECONOMIE
Verdachte doden Lisa blijft langer vast

Samenleving
door anp
maandag, 01 september 2025 om 15:32
AMSTERDAM (ANP) - De 22-jarige man die wordt verdacht van het doden van de 17-jarige Lisa vorige maand en een verkrachting zit zeker negentig dagen langer vast. Dit meldt de rechtbank in Amsterdam.
Binnen deze periode zal de eerste pro-formazitting tegen hem plaatsvinden.
Lisa was in de nacht van 19 op 20 augustus vanuit Amsterdam onderweg naar haar huis in Abcoude toen ze door ernstig geweld om het leven werd gebracht. Dit gebeurde aan de Holterbergweg in Duivendrecht. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord. Daarnaast wordt hij verdacht van een verkrachting aan de Weesperzijde in Amsterdam en een poging tot seksueel geweld op 10 augustus.
