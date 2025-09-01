Sneu: Van Vroonhoven wil niet door in politiek na daling op NSC-lijst

NSC-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven wil toch niet verder in de Haagse politiek, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door verschillende media. Zij stond op de tweede plaats van de kandidatenlijst van haar partij, maar leden hebben haar naar de vierde plek gestemd.

"Nicolien ziet dit als een duidelijk signaal van de leden en heeft besloten zich niet verkiesbaar te stellen", aldus een verklaring van de partij. Zij blijft tot de installatie van een nieuwe Tweede Kamer wel aan als Kamerlid.