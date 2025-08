OM in beroep in ontnemingszaak 'Bolle Jos'

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de ontnemingszaak tegen de voortvluchtige drugshandelaar Jos Leijdekkers, ook bekend onder de bijnaam Bolle Jos. Dat heeft het OM maandag bekendgemaakt. Het OM had ruim 221 miljoen euro van Leijdekkers geëist, maar de rechtbank becijferde het aan de Staat te betalen bedrag op ruim 96 miljoen. Justitie volhardt in die eis.

Volgens het OM heeft de rechtbank het voordeel van Leijdekkers "op een verkeerde manier" berekend. "De periode die de rechtbank hanteert is volgens het OM onvolledig en te beperkt", zegt justitie.

De rechtbank heeft verder de aankoopkosten van de in beslag genomen cocaïne afgetrokken van het te betalen ontnemingsbedrag. Het OM vindt het "niet uit te leggen aan de maatschappij dat iemand zijn illegaal verdiende geld investeert in cocaïne, en dat die investeringskosten dan als bedrijfsrisico worden gezien".