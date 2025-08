Voormalig Kamerlid Tofik Dibi beoogd lijsttrekker voor BIJ1

Voormalig Kamerlid Tofik Dibi is kandidaat-lijsttrekker van BIJ1 voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat bevestigt Dibi op Instagram na berichtgeving van verschillende media. De leden van de politieke partij kunnen tot en met woensdag stemmen over het lijsttrekkerschap. Dibi zat van 2006 tot 2012 in de Kamer voor GroenLinks.

Hij kiest nu voor de eveneens linkse partij BIJ1, waar hij zich wil verzetten tegen "een diep verrot, gewelddadig systeem dat winst altijd boven mensenlevens stelt." In zijn Instagram-bericht hekelt hij de opstelling van andere linkse partijen. "Hun verzet tegen fascisme is te sporadisch en te weinig." De Nederlands-Marokkaanse politicus maakt een speerpunt van de Palestijnse zaak, de hoge huren en hij wil "geen cent naar oorlog."

BIJ1 is momenteel niet vertegenwoordigd in de Kamer. Bij de laatste Kamerverkiezingen voerde Edson Olf de lijst aan. In 2021 lukte het Sylvana Simons wel om een zetel te bemachtigen voor de partij.