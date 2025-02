OM 'in hoofdlijnen tevreden' met uitspraak in liquidatiezaak Eris

SCHIPHOL (ANP) - Het Openbaar Ministerie is "in hoofdlijnen tevreden" met de uitspraak van het gerechtshof in het liquidatieproces Eris. Drie verdachten kregen woensdag in hoger beroep levenslang, het OM had deze maximale celstraf geëist tegen zes verdachten.

"Het hof komt grotendeels tot dezelfde bewezenverklaringen als het Openbaar Ministerie in hoger beroep", staat in een reactie. "Over de standpunten die het hof heeft ingenomen die afwijken van die van het OM, moeten we ons nog buigen; daarvoor moeten we de arresten zorgvuldig bestuderen."

Eris draait onder meer om vijf liquidaties, alle gepleegd in 2017, en een reeks pogingen tot en voorbereidingen van liquidaties. In het hoger beroep stonden negentien verdachten terecht. Naast drie keer levenslang legde het hof aan elf anderen straffen op tussen één en 28 jaar. Vijf verdachten werden vrijgesproken.

Zowel de veroordeelden als het OM hebben twee weken de tijd om tegen de uitspraak van het gerechtshof in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. De hoogste strafrechter van Nederland kijkt niet meer naar de feiten in de zaak, maar beoordeelt of het recht juist is toegepast.