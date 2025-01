OM Nairobi sluit onderzoek af naar moord op Nederlander in 2019

NAIROBI (ANP) - Het Openbaar Ministerie in Nairobi heeft laten weten dat het onderzoek naar de moord in 2019 op de Nederlander Tob Cohen (69) is afgerond en dat diens echtgenote op basis van "overweldigend en overtuigend bewijs" van de moord wordt beschuldigd. Hoofdaanklager Renson Ingonga is naar eigen zeggen met nieuwe bewijzen gekomen, melden Keniaanse media. De vrouw is donderdag gearresteerd.

Een voorganger van deze aanklager, Noordin Haji, had aanklachten tegen de reeds lang verdachte echtgenote Sarah Wairimu Kamotho en een medeverdachte in 2022 ingetrokken. Dat leidde in Keniaanse media tot verbaasde reacties en verdenkingen van vriendjespolitiek. Nabestaanden van Cohen in Nederland beschuldigen Haji en een vooraanstaand rechter in Kenia ervan betrokken te zijn geweest bij de moord en het onderzoek te hebben gedwarsboomd.

Cohen ging in 1987 in Kenia wonen als topman van Philips Oost-Afrika. Daarna bleef hij in Kenia wonen en startte een eigen bedrijf. In 2019 voelde hij zich bedreigd door zijn echtgenote van wie hij na jaren van conflicten zou scheiden. Hij verdween in juli 2019. Zijn vrouw werd toen al aangehouden. In september van dat jaar werden zijn stoffelijke resten gevonden in een septische tank bij zijn huis.