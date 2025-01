Wrakingsverzoek Taghi afgewezen, proces Marengo kan verder

SCHIPHOL (ANP) - Het wrakingsverzoek van de advocaten van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi is vrijdag afgewezen. De strafzaak tegen hem kan dus doorgaan, er zijn geen nieuwe rechters nodig om de zaak over te nemen.

De advocaten van Taghi hadden het gerechtshof Amsterdam gewraakt omdat zij meenden dat de rechters de schijn van vooringenomenheid hebben gewekt. Zij wilden namelijk meer tijd dan ze van het hof kregen om de omvangrijke strafzaak voor te bereiden. De advocaten Vito Shukrula en Carlo Crince le Roy namen eind vorig jaar de verdediging van Taghi op zich en vroegen zestien maanden voorbereidingstijd.

De rechtbank veroordeelde Taghi en twee medeverdachten begin vorig jaar tot een levenslange gevangenisstraf. De strafzaak Marengo telt in totaal veertien verdachten en gaat over meerdere moorden. De zaak is momenteel in de voorbereidende fase van het hoger beroep.