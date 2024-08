OM niet in staat zorgfraude voldoende te bestrijden Bron

Het Openbaar Ministerie is niet in staat de toenemende zorgfraude voldoende te bestrijden. Betere controle vooraf is noodzakelijk, zeggen zorgfraudejagers tegen Follow the Money en Pointer (KRO-NCRV). "Neem eens een kijkje bij het pand waar zo'n bedrijf zit."

Een berg geld, een versnipperde structuur, gebrekkig toezicht en onervaren bestuurders. Het is een ideale cocktail voor kwaadwillenden om hun slag in de zorg te slaan. Onlangs nog waarschuwden inspecties voor criminele netwerken die met valse diploma's en certificaten zzp'ers aan werk helpen. Daaronder zitten mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan zaken als plofkraken, drugshandel en geweld.

Dat zien ze bij het Openbaar Ministerie ook. "De georganiseerde misdaad - en dan gaat het om zware criminelen - is in toenemende mate geïnteresseerd in de pot met zorggeld", zegt officier van justitie Marjolein Verwiel. "Het is een veiligere vorm van criminaliteit dan wanneer je je met wapens of drugs bezighoudt, en zorgfraude levert behoorlijk wat op."