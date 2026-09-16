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OM: ook 'wapenarsenaal' in ontplofte kelderbox Amsterdam-Osdorp

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 10:34
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AMSTERDAM (ANP) - In de kelderbox aan de Remijden in Amsterdam-Osdorp waar op 12 juni een explosie was, lag ook een "wapenarsenaal", zei de officier van justitie woensdag tijdens een eerste openbare zitting in de rechtbank in Amsterdam.
In het puin werden onder meer een pistool aangetroffen en een mitrailleur met een vulpatroon voor tweehonderd kogels, aldus de officier.
Door de explosie bij het bijgebouw van de flat, onder een sportschool, raakten zeven mensen gewond, van wie twee ernstig. Ook de verdachten raakten gewond. De voet van Yassine B. (23) werd afgerukt en later teruggevonden in het puin. Hij lag lange tijd in coma, maar is inmiddels bij kennis. B. mist twee benen, delen van een hand en heeft een oog- en oorbeschadiging. Nawfal T. (24) liep zeer ernstige brandwonden op.
Plofkraken
Volgens justitie waren de verdachten bezig met het maken van zogenoemde fasciapakketten. Deze pakketten met flitspoeder worden gebruikt bij plofkraken.
De volgende zitting in deze zaak staat gepland op 1 december.
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