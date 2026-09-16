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Politie deelt nog weinig over onderzoek naar spoorsabotage

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 10:33
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DEN HAAG (ANP) - De politie deelt woensdagochtend weinig informatie over het onderzoek naar de sabotages op het spoor van dinsdag. Volgens een woordvoerster wordt met onder andere het Openbaar Ministerie uitgezocht "wat er allemaal loopt". "We zijn hard bezig. Het is heel groot, omvangrijk, op verschillende plekken in het land, dus we zijn alles goed aan het nagaan. Het loopt volop."
De woordvoerster zegt niet te weten of er bij de politie al tips of claims zijn binnengekomen. "Daar is nog geen informatie over."
Onderzoek op en rond het spoor valt onder de verantwoordelijkheid van de politie-eenheid Landelijke Expertise en Operaties. Die werkt daarin samen met de regionale eenheden.
Dinsdag, Prinsjesdag, zijn op zeker 35 plaatsen voorwerpen op het spoor gelegd of bevestigd. Dat leidde tot een flinke verstoring van het treinverkeer in een groot deel van het land.
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