OM vervolgt Nederlander aanslagplan songfestival niet

UTRECHT (ANP) - Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft in 2020 besloten de Nederlandse man die gechat zou hebben met de Zweed Alexander H. over een mogelijke aanslag op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, niet te vervolgen. Dat laat een woordvoerder van het OM Midden-Nederland weten.

In juli 2020 verhoorden rechercheurs uit Utrecht deze toen nog minderjarige Florian D. na een rechtshulpverzoek uit Luxemburg. Hij zou met H. "langdurige gesprekken" hebben gevoerd over verschillende aanslagen die uitgevoerd konden worden in Nederland.

Een woordvoerder van het OM zegt dat uit het onderzoek is gebleken dat D. met het chatten "geen kwade bedoelingen had" en dat hij daarom niet vervolgd werd. Bij die beslissing speelde ook "persoonlijke problematiek" van D. een grote rol. Om wat voor problematiek het gaat, kan de woordvoerder niet zeggen.

De 23-jarige Zweed moest eerder deze maand in de rechtbank verschijnen in Luxemburg, waar hij twaalf jaar cel tegen zich hoorde eisen.