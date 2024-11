Oekraïense concessies in oorlog 'suïcidaal voor heel Europa'

BOEDAPEST (ANP) - Als Oekraïne concessies aan Rusland moet doen is dat "onaanvaardbaar voor Oekraïne en suïcidaal voor heel Europa", heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gezegd tijdens een speech in Boedapest. Als dat gebeurt, zijn de gevolgen niet te overzien, waarschuwde hij op een bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap, waar 42 regeringsleiders bijeen zijn om onder meer over de situatie in Oekraïne te spreken.

Een aantal van hen heeft er volgens Zelensky voor gepleit dat zijn land concessies moet doen aan de Russische president Vladimir Poetin. "Wat is het volgende? Moet Europa in de gunst komen van Kim Jong-un in de hoop dat ook hij Europa met rust zal laten?", vroeg Zelensky retorisch aan de regeringsleiders. Hij doelt op de Noord-Koreaanse leider, die duizenden soldaten naar Rusland heeft gestuurd om Poetin te helpen met zijn oorlog tegen Oekraïne.

"Geen enkele sterke leider die heeft geholpen om een verenigd, sterk en vreedzaam Europa op te bouwen, zou dit ook maar in zijn hoofd halen", zei hij.

Einde conflict

Volgens Zelensky is Rusland de oorlog niet begonnen omdat het meer grondgebied nodig had, maar "omdat het wereldmacht wil, te beginnen met controle over Oekraïne en daarna over jullie allemaal, zoals ze ooit deden onder Sovjet- of keizerlijke heerschappij", waarschuwde hij.

Hij herhaalde dat Oekraïne openstaat "voor alle constructieve ideeën om een rechtvaardige vrede voor ons land te bereiken. Maar het is aan Oekraïne om te beslissen wat er wel en niet op de agenda moet staan om deze oorlog te beëindigen."