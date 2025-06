OM wil ruim 221 miljoen aan crimineel vermogen van 'Bolle Jos'

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft maandag de ontneming geëist van ruim 221 miljoen euro van veroordeeld drugshandelaar Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het gaat om een recordbedrag - niet eerder werd zo veel geld van een veroordeelde crimineel in een ontnemingsprocedure gevorderd.

Leijdekkers (33) is al geruime tijd voortvluchtig. Vorig jaar veroordeelde de rechtbank in Rotterdam hem tot 24 jaar cel. In België zijn hem in verschillende drugszaken lange straffen opgelegd.