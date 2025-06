Stakingen autogarages en -dealers voorlopig voorbij na akkoord

UTRECHT (ANP) - De stakingen bij autohandelaren, garagehouders en fietsbedrijven zijn voorlopig voorbij. Vakbonden FNV en CNV hebben met werkgeversorganisatie BOVAG na maanden een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor bijna drie jaar. In de sector, waarin een kleine 85.000 mensen werken, werd sinds februari gestaakt.

In de periode van 1 februari 2025 tot en met 31 oktober 2027 gaan de lonen volgens het akkoord met 10,8 procent omhoog. De eerste stap, van 2,2 procent, is per 1 juni. Op 1 oktober volgt een stijging van 1,3 procent, de komende jaren gevolgd door de rest. Verder is er overeenstemming over het afschaffen van de verplichting om over te werken en komen er meer mogelijkheden voor mantelzorg.

"Dit is een mooi resultaat", reageerde FNV-onderhandelaar Egon Groen. "Alles is de laatste jaren duurder geworden. Daar worden de medewerkers nu voor gecompenseerd, en meer dan dat zelfs."

De leden van de vakbonden moeten nog wel instemmen met het akkoord.