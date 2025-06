Oekraïne en Rusland klaar met tweede overleg in Istanbul

ISTANBUL (ANP/AFP) - Oekraïne en Rusland zijn klaar met hun tweede overleg in Istanbul. Bemiddelaar Turkije meldt dat de vredesbesprekingen in het historische Ciragan​paleis, tegenwoordig een vijfsterrenhotel, zijn afgelopen.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zei voor het overleg dat de Amerikaanse steun voor de onderhandelingen "extreem belangrijk" is. Het contact tussen Oekraïne en Rusland volgt na druk van de Amerikaanse president Donald Trump, die de oorlog zo snel mogelijk wil beëindigen. De Verenigde Staten hebben meermaals gezegd zich uit het vredesproces te trekken als er niet snel vooruitgang wordt geboekt.

De tweede bijeenkomst in Istanbul draaide om de vraag hoe Oekraïne en Rusland zich het einde van de oorlog voorstellen. Oekraïne en Rusland kwamen er halverwege mei voor het eerst in ruim drie jaar samen voor direct overleg. Toen stemden ze in met de grootste gevangenenruil sinds de oorlog.

De Oekraïense topfunctionaris Andri Jermak zei dat de Oekraïense delegatie een lijst heeft overhandigd van honderden Oekraïense kinderen die door Rusland zijn meegenomen. Zij moeten als onderdeel van een vredesdeal terugkeren naar Oekraïne, aldus de stafchef van president Volodymyr Zelensky. Rusland beweert Oekraïense kinderen te hebben verplaatst om ze te beschermen tegen de oorlog.