OM wil taak- en celstraf voor kunstdief 'Okkie' om bedreigingen

door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 12:57
AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een celstraf van tien maanden geëist, waarvan zeven maanden voorwaardelijk, en een taakstraf van 120 uur tegen Octave D. (53) voor opruiing en een serie bedreigingen tegen journalist Chris Klomp en Norbert Dikkeboom, bekend van zijn collectieve aangifte tegen corona-activist Willem Engel in 2021. D., bijnaam Okkie, kreeg bekendheid door de diefstal van twee schilderijen uit het Van Gogh Museum in 2002.
De officier van justitie eiste ook een contactverbod met de twee slachtoffers en een verbod voor D. om zich online over hen uit te laten.
De bedreigingen vonden plaats tussen half april en begin juli vorig jaar, onder meer in filmpjes op TikTok, in livestreams en via audioboodschappen. Ook zou D. het telefoonnummer van Klomp hebben verspreid.
D. bekende de bedreigingen. Hij verklaarde dat hij boos was op de twee mannen en wilde dat ze hem met rust zouden laten.
