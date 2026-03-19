Lokale partijen groeien, verlies voor GroenLinks-PvdA, SP en CU

DEN HAAG (ANP) - Lokale partijen hebben hun opmars doorgezet bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ze behaalden samen 3391 zetels, het hoogste aantal ooit. Ruim een op de drie kiezers (34 procent) koos voor een lokale partij, blijkt uit alle voorlopige uitslagen die de ANP Verkiezingsdienst heeft verzameld. Van de landelijke partijen heeft GroenLinks-PvdA het grootste absolute zetelverlies geleden.

De linkse fusiepartij bemachtigde in totaal 1059 zetels, 139 minder dan bij de vorige lokale verkiezingen.

Verhoudingsgewijs is de SP de grootste verliezer: de socialisten raken bijna vier op de tien van hun raadszetels kwijt en houden er opgeteld 103 over.

Ook ChristenUnie (CU) levert fors in: de partij zakt in gemeenten waar ze zelfstandig meedeed van 302 naar 211 zetels, een zetelverlies van 30 procent.

Forum voor Democratie boekt forse winst. De radicaal-rechtse partij ziet het totale aantal zetels toenemen van 55 tot 299.

Van de landelijke coalitiepartijen wint de VVD de meeste zetels (66). D66 krijgt er 57 raadszetels bij, het CDA verliest er 19.