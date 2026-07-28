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Hockeybondscoach Delmée houdt op WK vast aan olympische selectie

Sport
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 9:29
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UTRECHT (ANP) - Hockeybondscoach Jeroen Delmée houdt op het komende wereldkampioenschap in eigen land vast aan de selectie die twee jaar geleden bij de Olympische Spelen in Parijs een gouden medaille won. Alle nu nog beschikbare internationals van 2024 zijn geselecteerd, aangevuld met aanvaller Terrance Pieters, keeper Derk Meijer en cornernemer Pepijn van der Heijden.
"De groep van Parijs is niet voor niets een gouden selectie. Er zit gewoon heel veel kwaliteit in de groep. Voor de nieuwkomers is het niet gemakkelijk om 'eroverheen te gaan'. De spelers hebben een bak aan ervaring en zijn op elkaar ingespeeld. Dit is voor mij op dit moment het sterkste team", zegt Delmée tegen hockey.nl.
Jorrit Croon (Bloemendaal) en Thijs van Dam (Rotterdam) misten onlangs de Pro League-wedstrijden in Rotterdam en Waver, maar zijn nu weer onderdeel van de groep. "Het herstel van Jorrit en Thijs gaat goed. We zijn tevreden over waar ze op dit moment staan", aldus Delmée in een persbericht van hockeybond KNHB.
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