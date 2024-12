Omgekomen Voorburger was op bezoek bij vriendin aan Tarwekamp

DEN HAAG (ANP) - De 31-jarige man uit Voorburg die om het leven kwam bij de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag was daar op bezoek bij een vriendin. Dat meldt Namens de Familie. De vrouw bij wie hij logeerde, heeft het overleefd en verblijft in een ziekenhuis. Zij is buiten levensgevaar.

De explosies van zaterdagochtend vroeg kostten aan zes mensen het leven. Eerder maakte de organisatie al bekend dat drie dodelijke slachtoffers uit hetzelfde gezin komen. De 45-jarige vader, de 41-jarige moeder en de 17-jarige dochter zijn overleden. Alleen het 8-jarige zoontje heeft het overleefd.

Volgens Namens de Familie woonden de andere twee omgekomen slachtoffers, een 63-jarige man en een 44-jarige man, eveneens aan de Tarwekamp.