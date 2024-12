ADP: werknemers leasen liever in 2025 stekkerauto dan in 2026

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Werknemers die via hun werk een elektrische auto kunnen leasen, zullen daarvoor liever in 2025 dan in 2026 een contract afsluiten. Dit verwacht expert in wet- en regelgeving Dik van Leeuwerden van loonstrookverwerker ADP. Werkgevers en werknemers kunnen in 2026 namelijk geen gebruik meer maken van korting op de bijtelling voor nieuwe elektrische auto's.

Volgend jaar hoeven werknemers maar 17 procent bijtelling te betalen over de eerste 30.000 euro van de catalogusprijs van auto's, als die ook voor privéritten worden gebruikt. Vanaf 1 januari 2026 geldt een bijtelling van 22 procent. De afgelopen jaren is de korting op de bijtelling afgebouwd. Over de bijtelling houdt een werkgever een bepaald bedrag aan loonheffingen in. Het nettoloon van de werknemer wordt daardoor lager.

"Nederlanders kennende is wel de verwachting dat als een leasetermijn in 2026 afloopt, ze die willen verkorten zodat ze in 2025 een nieuwe kunnen krijgen", zei Van Leeuwerden donderdag na het presenteren van de loon- en pensioenontwikkelingen voor 2025. Volgens berekeningen van ADP zullen de meeste mensen meer geld op hun bankrekening zien.