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Omroep: centrumlinkse oppositie wint Zweedse verkiezingen

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 19:17
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STOCKHOLM (ANP/RTR) - De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk.
Lang was het spannend, omdat de zetelverdeling naarmate de tellingen vorderden, bleef "pingpongen", zoals Zweedse media meldden. De winst van de oppositie geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson, al is de vraag hoe groot de uiteindelijke overwinning zal blijken.
Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag.
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