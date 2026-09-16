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Eerdmans denkt niet de hele begroting te gaan steunen

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 19:38
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DEN HAAG (ANP) - JA21-leider Joost Eerdmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet gaat steunen. Hij zei tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen dat hij waarschijnlijk per begroting gaat kijken of zijn partij die kan steunen.
Tijdens het debat werd al duidelijk dat JA21 waarschijnlijk de begrotingen van Klimaat en Groene Groei en Asiel en Migratie niet gaat steunen. "Wij gaan een begroting op asiel niet steunen als er dwangmaatregelen voor gemeenten in staan", verwees Eerdmans naar de spreidingswet die nog van kracht is.
PRO-leider Jesse Klaver zei nog wel open te staan voor het steunen van de hele begroting. "Daar zitten pijnlijke dingen in voor ons allemaal", maar volgens Klaver wil hij dat wel doen als het nodig is. Zowel Klaver als Eerdmans stelt veel eisen in ruil voor steun. Zo wil Klaver dat de bezuinigingen op sociale zekerheid verdwijnen. Eerdmans wil onder meer strengere asielregels.
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