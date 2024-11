Omtzigt: kabinetsdeelname vraagt veel 'spankracht' van NSC

DEN HAAG (ANP) - De verkiezingswinst van een jaar geleden en de daaropvolgende kabinetsdeelname van NSC hebben "veel spankracht" gevraagd van de nog jonge partij. Dat gaf partijleider Pieter Omtzigt toe in een gesprek met de pers tijdens het ledencongres van NSC.

"Wij zijn snel gegroeid", zei Omtzigt. Hij richtte NSC op in de zomer van 2023. De partij van de voormalige CDA'er kwam meteen met twintig zetels in de Tweede Kamer en stapte afgelopen zomer in een kabinet met PVV, VVD en BBB. NSC levert daarin vier ministers en drie staatssecretarissen.

"Onder ideale omstandigheden" had de partij een geleidelijker groeipad gekend, zei Omtzigt. Hij nam de SP als voorbeeld van een partij die "stapje voor stapje" groeide en zo in de gelegenheid was de partijorganisatie te laten meegroeien.

Dat NSC in de huidige peilingen nog maar op drie tot zes zetels staat, zegt Omtzigt niet zoveel. "Ik ben de afgelopen twintig jaar vaker afgeschreven", zei hij. Wel erkende hij dat de partij de successen die volgens hem wel degelijk worden behaald, beter onder de aandacht moet zien te brengen.