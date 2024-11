Ontwikkelingslanden lopen weg bij onderhandelingen klimaattop

BAKOE (ANP/AFP/DPA) - Vertegenwoordigers van een aantal eilandstaten en ontwikkelingslanden zijn weggelopen bij de onderhandelingen van de klimaattop in Azerbeidzjan. Delegatieleden van de Europese Unie verwachten wel dat de gesprekken op COP29 nog verder gaan.

De kleine en arme landen zijn ontevreden over het financieringsvoorstel dat op tafel ligt voor de klimaatsteun aan ontwikkelingslanden. Rijke landen zoals de Verenigde Staten en de Europese Unie willen vanaf 2035 jaarlijks 300 miljard bijdragen aan die steun, maar dat is voor veel ontwikkelingslanden onacceptabel. Voorafgaand aan de top in Bakoe hadden zij de wens uitgesproken dat dat bedrag zou worden verhoogd naar 1000 miljard.

"We zijn net weggelopen", zei Cedric Schuster, de voorzitter van de Alliantie van Kleine Eilandstaten, tegen journalisten. "We kwamen naar deze COP voor een eerlijke deal. We hebben het gevoel dat we niet gehoord worden."

De klimaattop zou vrijdag ten einde komen, maar is uitgelopen omdat er nog geen akkoord ligt. Eurocommissaris Wopke Hoekstra zei dat het "twijfelachtig" is of dat akkoord er überhaupt nog komt.