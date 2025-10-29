Omtzigt laat uitslagenavond van NSC aan zich voorbijgaan

AMERSFOORT (ANP) - Pieter Omtzigt (51) zal op woensdagavond niet aanwezig zijn op de uitslagenavond van Nieuw Sociaal Contract (NSC) in Amersfoort. Dat heeft een woordvoerder van de partij aan het ANP laten weten. Omtzigt was in 2023 de medeoprichter van de partij, die bij de vorige parlementsverkiezingen twintig zetels haalde.

NSC kwam onder leiding van Omtzigt samen met de PVV, de VVD en de BBB in het kabinet van de partijloze premier Dick Schoof terecht. Omtzigt haakte na anderhalf jaar om gezondheidsredenen af en trok zich terug uit de politiek. NSC trad in aanloop naar de verkiezingen voortijdig volledig terug uit het gevallen kabinet.

NSC komt op woensdagavond vanaf 20.00 uur bijeen in De Observant in Amersfoort. Lijsttrekker en voormalig vicepremier Eddy van Hijum (53) zal daar namens de partij reageren op de uitslag. NSC dreigt volgens verschillende peilingen heel fors te verliezen. De partij zou hooguit op één zetel uitkomen.