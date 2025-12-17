ECONOMIE
VS overwegen sancties tegen Rusland als het voorstel verwerpt

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 10:49
bijgewerkt om woensdag, 17 december 2025 om 10:53
anp171225092 1
De VS overwegen opnieuw sancties in te stellen tegen de Russische energiesector als het Kremlin niet instemt met een staakt-het-vuren in Oekraïne. Dat meldt persbureau Bloomberg, dat zich baseert op ingewijden.
De maatregelen zouden mogelijk nog deze week worden aangekondigd. Het zou onder meer gaan om sancties tegen de zogenoemde schaduwvloot, de scheepsvloot waarmee Moskou onder meer heimelijk economische sancties ontduikt die zijn ingesteld tegen de Russische oliehandel.
De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zou de sancties eerder deze week hebben besproken met Europese bondgenoten.
