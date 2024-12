Omtzigt na WNL-interview: ik ben nog beperkt belastbaar

DEN HAAG (ANP) - Pieter Omtzigt heeft op X gereageerd op zijn interview met WNL, waarin hij geëmotioneerd wegliep na een vraag van presentator Rick Nieman. Volgens Omtzigt, die herstellende is van een tweede burn-out, toont het interview aan dat hij nog maar beperkt belastbaar is. "Dat is helaas onderdeel van het herstelproces, dat met ups en downs gaat."

Nieman vroeg hem naar de formatie, en het naar verluidt emotionele gedrag van de NSC-leider aan de onderhandelingstafel. Omtzigt kwam niet tot een antwoord en vroeg Nieman om het interview even te stoppen. Toen hij vroeg waarom, raakte Omtzigt geïrriteerd en liep weg na een minuut zwijgend tegenover Nieman te hebben gezeten.

De NSC-leider schrijft op X dat hij het moeilijk had door een vraag van Nieman omdat "de beweringen" die over hem en zijn gedrag zijn gemaakt hem en zijn gezin "diep hebben geraakt". Hij schrijft verder "meer dan honderd procent gemotiveerd" te zijn "om te strijden voor de idealen van NSC".

Omtzigt benadrukt dus beperkt belastbaar te zijn, maar zegt niet of dat verdere gevolgen heeft voor hoe hij zijn functie invult. Sinds eind november is hij weer aan het re-integreren in de Tweede Kamer.