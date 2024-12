Trump stelt maker van tv-show The Apprentice aan als speciaal VK-gezant

Aanstaande Amerikaanse president Donald Trump heeft de bedenker en producer van het televisieprogramma The Apprentice, Mark Burnett, aangewezen als speciaal gezant voor het Verenigd Koninkrijk. Dat maakte hij bekend op zijn platform Truth Social.

The Apprentice was een televisieprogramma waarin Trump op zoek ging naar getalenteerde zakenmensen die mee zijn bedrijven konden leiden. De realityshow leverde hem grote bekendheid op.

"Met een gevierde carrière in de televisieproductie en business, brengt Mark een unieke mix van diplomatieke scherpzinnigheid en internationale erkenning mee naar deze belangrijke rol", schreef Trump op zijn platform. Burnett is een geboren Brit, maar heeft inmiddels de Amerikaanse nationaliteit.

Benoeming ambassadeur

De rol van speciaal VK-gezant is niet dezelfde als die van ambassadeur. Eerder deze maand nomineerde Trump de bankier en miljardair Warren Stephens als Britse ambassadeur.

Op dit moment is er geen speciaal gezant voor het VK. Het is een positie die doorgaans wordt gecreëerd voor landen of gebieden waar het politiek onrustig is, zoals het Midden-Oosten en Oekraïne.