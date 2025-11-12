Signell neemt ervaren Polman en Abbingh op in selectie WK handbal

ARNHEM (ANP) - Bondscoach Henrik Signell heeft de selectie voor het WK handbal bekendgemaakt. Ervaren internationals als Estavana Polman, Angela Malestein, Lois Abbingh en Dione Housheer maken deel uit van zijn 16-koppige selectie.

"Het is een goede mix van ervaren en jonge spelers die hebben laten zien dat ze klaar zijn om te presteren. Met dit team geloof ik echt dat we ver kunnen komen", laat de Zweedse handbalcoach via de handbalbond weten.

Als streven noemt hij het behalen van de halve finale. "Het feit dat we het wereldkampioenschap thuis spelen, maakt het nog specialer. Met zoveel oranjefans op de tribunes is het een unieke kans voor zowel de spelers als de supporters om samen iets onvergetelijks te beleven", stelt de bondscoach.

Nederland organiseert het WK handbal samen met Duitsland van 27 november tot en met 14 december. De Nederlandse vrouwen spelen alle wedstrijden in Ahoy Rotterdam. Argentinië op vrijdag 28 november de eerste tegenstander.