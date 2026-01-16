Omwonenden Utrecht nog niet terug naar huis

UTRECHT (ANP) - Omwonenden die vanwege de explosie en brand in het centrum van Utrecht hun huis hebben moeten verlaten, kunnen in de nacht van donderdag op vrijdag niet terugkeren. Veel van hen zijn opgevangen in hotel Karel V, anderen hebben ervoor gekozen de nacht bij vrienden of familie door te brengen.

De hulpdiensten proberen de getroffen panden stabiel te krijgen. Er zullen zware machines worden ingezet om brokstukken weg te halen om zo onder het puin te kunnen kijken of daar nog slachtoffers liggen. Er zijn geen signalen dat dat het geval is, maar de mogelijkheid wordt nog niet uitgesloten.

De parkeergarage aan de Springweg blijft voorlopig gesloten. Er is op dit moment geen alternatieve route beschikbaar om voertuigen veilig uit de garage te laten rijden.