Booking‑app blijkt goudmijn voor oplichters

Samenleving
door Gerard Driehuis
donderdag, 15 januari 2026 om 6:35
157554676_m
Booking.com blijkt opnieuw een gatenkaas als het gaat om beveiliging. Honderden Nederlandse reizigers zijn via de officiële app en chatfunctie opgelicht door criminelen die zich voordoen als het hotel waar je net een kamer hebt geboekt.
Na een normale boeking ontvangt de reiziger via de Booking‑omgeving een bericht dat er “een probleem met de betaling” is of dat de creditcard “nog even geverifieerd” moet worden. Omdat het bericht komt via dezelfde chat als waar het hotel eerder echte informatie stuurde, voelt het betrouwbaar. Cybercriminelen hebben daarvoor eerst de inloggegevens van hotels buitgemaakt, vaak via malwaremails die op echte Booking‑communicatie lijken.
In de nieuwste golf zijn volgens Nederlandse media al honderden landgenoten gedupeerd, met een totale schade van tienduizenden euro’s; bedragen van enkele honderden euro’s per persoon zijn geen uitzondering. De Fraudehelpdesk ziet het aantal meldingen al jaren oplopen en waarschuwt dat slachtoffers hun geld vaak niet of pas na lange strijd terugzien.
Booking weet al langer dat het misgaat
Het pijnlijke is dat dit geen nieuw incident is. Cybersecurity‑experts en consumentenprogramma’s als Kassa en Radar uitten al in 2023 en 2024 forse kritiek op Booking.com, juist omdat de fraude plaatsvindt via het eigen platform en de reactie richting klanten traag en afstandelijk is. In 2024 meldde Booking zelf dat het aantal oplichtingsgevallen via het platform in anderhalf jaar tijd met “tussen de 500 en 900 procent” is gestegen, mede door de inzet van steeds betere AI‑phishing.r
Toch ontbreekt een duidelijke, niet te missen waarschuwing in de app en blijven veel reizigers in de veronderstelling dat elk bericht in de Booking‑chat per definitie veilig is. Daarmee schuift het bedrijf de verantwoordelijkheid feitelijk naar individuele gebruikers, terwijl de aanval juist misbruik maakt van het vertrouwen in het platform.​
Wat je als reiziger wél kunt doen
Totdat Booking zijn beveiliging écht op orde heeft, is gezond wantrouwen de beste bescherming. Betaal nooit via links in chatberichten, maar check altijd in je bankapp of op de officiële website van het hotel zelf of er daadwerkelijk iets openstaat. Bel liever het hotel op een nummer dat je zelf opzoekt dan te klikken op een link die zogenaamd “dringend” is.
Boek je een dure reis, dan kan het lonen om na de reservering direct schermafbeeldingen en bevestigingsmails op te slaan; dat versterkt je positie als je bij bank, verzekeraar of platform compensatie moet eisen. En voor wie helemaal geen risico wil lopen: rechtstreeks bij het hotel boeken – met een creditcard met aankoopbescherming – is misschien minder gebruiksvriendelijk, maar anno 2026 vaak veiliger dan een app die zo lek is als een mandje.

