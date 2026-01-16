Trump: internationale vredesraad voor Gazastrook is gevormd

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump schrijft op Truth Social dat de internationale vredesraad voor de Gazastrook, die toezicht moet houden op het overgangsbestuur, is gevormd. De zogeheten Board of Peace is een belangrijk onderdeel van de tweede fase van Trumps vredesplan voor Gaza.

De namen van de raadsleden worden "binnenkort" bekendgemaakt, kondigde Trump aan. Eerder werd onder meer Tony Blair genoemd als mogelijk raadslid, maar de Britse krant The Financial Times meldde dat de voormalige Britse premier niet langer in aanmerking komt na bezwaren van Arabische en islamitische staten.

Trump noemt de vredesraad de "beste en meest prestigieuze raad die ooit is samengesteld".

Amerikaanse functionarissen zeiden woensdag dat de uitnodigingen voor deelname aan de vredesraad verstuurd waren en dat president Trump de leden zelf zou uitkiezen.