Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?

De rode stip op een autoband markeert het punt van de grootste radiale krachtvariatie, wat in feite het hoogste punt van de band aangeeft. Bandenfabrikanten meten dit punt nauwkeurig tijdens het productieproces en plaatsen de rode markering precies aan de tegenovergestelde zijde. Bij het monteren van de band wordt deze stip tegenover het zwaarste punt van de velg geplaatst, meestal het ventiel, om een initiële balans te creëren voordat er extra gewichten worden toegevoegd.Deze methode helpt bandenmonteurs om het wiel efficiënter te balanceren en minimaliseert de hoeveelheid benodigde balanceerlood.

Betekenis Gele Stip

De gele stip op een autoband geeft het lichtste punt van de band aan. Bandenfabrikanten wegen dit punt zorgvuldig uit tijdens het productieproces.Bij het monteren van de band wordt deze gele markering bij het ventiel geplaatst, wat helpt om de band zo goed mogelijk te balanceren voordat er extra gewichten worden toegevoegd.

Als een band zowel een gele als een rode stip heeft, wordt meestal de rode stip gebruikt voor het uitlijnen met het ventiel.

Sommige velgen hebben ook een eigen indicatie voor hun zwaarste punt, wat in dat geval gebruikt wordt in plaats van het ventiel voor het uitlijnen met de stip op de band.

Belang van Balanceren

Het correct balanceren van banden is van cruciaal belang voor een veilige en comfortabele rijervaring. Ongebalanceerde banden kunnen leiden tot trillingen, wat niet alleen oncomfortabel is voor de inzittenden, maar ook schade kan veroorzaken aan de ophanging van het voertuig. Door gebruik te maken van de rode en gele stippen kunnen monteurs de hoeveelheid benodigde balanceerlood minimaliseren, wat zowel kosten bespaart als de kans op onbalans vermindert als een loodgewicht zou loslaten.

Goed gebalanceerde banden dragen bij aan:Een soepelere ritVerminderde slijtage van banden en onderdelenVerbeterde brandstofefficiëntieVerhoogde veiligheid op de weg

Een soepelere rit

Verminderde slijtage van banden en onderdelen

Verbeterde brandstofefficiëntie

Verhoogde veiligheid op de weg

Ontbrekende Stippen

Het is niet ongebruikelijk om banden zonder zichtbare rode of gele stippen tegen te komen. Deze markeringen kunnen tijdens het montageproces of zelfs al in de fabriek zijn verwijderd, aangezien ze relatief eenvoudig weg te poetsen zijn.Het ontbreken van deze stippen heeft geen invloed op de prestaties of veiligheid van de band, zolang deze correct is gebalanceerd door een professional. Sommige fabrikanten gebruiken ook alternatieve methoden of markeringen voor vergelijkbare doeleinden, zoals witte stippen, blauwe stippen, groene lijnen of alfanumerieke codes.

