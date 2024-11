ON!: vermeend racistische quotes bestuurder uit context gehaald

HILVERSUM (ANP) - De raad van toezicht (rvt) van omroep Ongehoord Nederland (ON!) "verwerpt" een artikel van de Volkskrant over racistische uitlatingen van een toezichthouder bij de omroep. Dat meldt de rvt vrijdag in een verklaring op de website van ON!.

"In dit artikel gaat het over de persoon van de heer Gert Jan Mulder en een selectieve opsomming van uit de context gehaalde uitspraken van hem", aldus de rvt. "Die zijn voor rekening van de heer Gert Jan Mulder en niet voor ON!"

De Volkskrant achterhaalde oude berichten op sociale media van Mulder over moslims, homoseksuelen en vrouwen. Minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Media) gaf aan deze uitspraken "onacceptabel te vinden". De rvt schrijft dat "binnen ON! geen ruimte is voor antisemitisme, racisme of Holocaustontkenning".

Bruins gaat vrijdag in gesprek met de NPO en het Commissariaat voor de Media "over inhoud en handhaving van de gedragscode integriteit publieke omroep om waar nodig tot aanscherpingen te komen".